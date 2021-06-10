Vali Aktaş incelemelerde bulundu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde incelemelerde bulundu.

Terzialan Süle Mahallesi muhtarlığını ziyaret eden Vali Aktaş, Muhtar Aziz Keskin ile bir süre sohbet ederek, mahallenin genel durumu ve talepleri hakkında bilgi aldı. Köylülerin talep ve sorunlarını dinleyen Vali Aktaş, Süle Mahalle Muhtarı Aziz Keskin’in kurduğu kütüphaneyi ziyaret etti. Terzialan İlkokulu ve Terzialan Şehit Binbaşı Ercan Kurt Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, öğretmen ve öğrenciler ile bir süre görüşerek sohbet etti.Eğitim yatırımları kapsamında temeli atılan Terzialan İlkokulu inşaatında da incelemelerde bulunan Vali Aktaş, okulun yapım aşaması hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından Terzialan Orman Deposu’nu ziyaret eden Vali Aktaş, orman muhafaza memurları ve işletme personeli ile bir süre görüşerek sohbet edip, çalışmalar hakkında bilgi alarak başarılar diledi. Vali İlhami Aktaş’ın ziyaret programına Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman eşlik etti.