Vali Aktaş, Çanakkale’deki pandemi sürecini değerlendirdi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kente artışa geçen korona virüs (Covid-19) sürecinin değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Türkiye risk haritasında birinci sıraya yükselen 100 binde 962,98’e çıkan vaka sayıları nedeniyle Çanakkale’deki korona virüsle mücadelede vakaların azaltılması için alınacak tedbirler, aşılama faaliyetleri ve dinamik denetim süreçlerinin değerlendirildiği toplantı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri katıldı. Çanakkale genelindeki korona virüs tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda; Çanakkale’de vaka sayılarının son durumu, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler değerlendirildi.

Çanakkale’de artış gösteren vaka sayılarından dolayı vatandaşların, temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz bir şekilde uyması gerektiğini belirten Vali İlhami Aktaş, “Vatandaşlarımız, korona virüs tedbirlerine uyarak özellikle kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmaya özen göstermeliler” dedi.

Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.