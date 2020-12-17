banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor
Süleyman Soylu’nun yetkileri artırılıyor
Süleyman Soylu’nun yetkileri artırılıyor
Bu reklam hem Türkleri hem de Almanları ağlattı
Bu reklam hem Türkleri hem de Almanları ağlattı

Vali Aktaş, bal ormanları proje sahasını gezdi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kaz Dağları’na kurulması planlanan bal ormanları proje sahasında incelemelerde bulundu.

ÇANAKKALE 17.12.2020, 11:36
2
Vali Aktaş, bal ormanları proje sahasını gezdi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kaz Dağları’na kurulması planlanan bal ormanları proje sahasında incelemelerde bulundu.

Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir’den saha hakkında bilgiler alan Vali Aktaş, “ Kaz dağları, hem iklim, hem de eşine az rastlanır endemik bitki florası zenginliğiyle sıra dışı bir güzelliğe sahip. Bu coğrafyayı arıcılarımızın, doğaseverlerin hizmetine kazandırmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.

Alpler’den sonra dünyanın oksijen yoğunluğu en fazla olduğu ikinci bölge olan Kaz Dağlarına bal ormanları yapılması için ilk somut adım atıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kaz Dağları’nı gezerek Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bölge Müdürü Enver Demirci, şube müdürü Mustafa Demirbaş, Bayramiç Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek ve bir grup arıcıdan proje sahaları hakkında bilgiler aldı.

Eşine az rastlanır flora

Dünya’nın ilk doğa ve şifa bilimcilerinden olan Paul Sintenis’in ilk endemik bitkililerini toplarken kaldığı, Kaz Dağları eteklerindeki mağarası hakkında da yetkililerden bilgi alan Vali Aktaş, “Kaz Dağları, bitki ve hayvan zenginliği, Milli Parkı ve eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin en değerli hazinelerinden biri. Yapılan çalışmalarda bugüne kadar Kaz Dağı’nda 800 bitki taksonu tespit edildi. Ancak bu sayının 1000 civarında olduğu tahmin ediliyor. Ama bundan daha önemlisi, başta Kaz Dağı Göknarı olmak üzere 32 adet bitki türü dünyada sadece bu bölgede bulunmakta. Bu bölge özellikle aracılarımız açısından çok değerli. Dünyanın ilk şifa ve doğa bilimcilerinden Paul Sintenis’in ilk bitkilerini toplayarak dünya ilaç sanayinin hizmetine sunması da bunun bir göstergesi” dedi.

“Antioksidan değeri çok yüksek”

Bal ormanları projesi kapsamında sahayı arıcıların hizmetine kazandırmak için çalışmalara başladıklarını belirten Vali Aktaş, “Bu coğrafya arıcılarımız için çok kıymetli. Özellikle bölgede yetişen yabani sarımsak bölge ballarının antioksidan değerlerinin yüksek olmasına neden oluyor. Gerek arıcılarımızı gerekse üniversitemizi ortak paydada buluşturmayı çok istiyoruz. Özellikle Kaz Dağlarından elde edilen salgı ballarıyla ilgili üniversitemizde yapılan çalışmada antioksidan değerinin çok yüksek olduğu tespit edildi. Bu konuda araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor “ diye konuştu.

Vali Aktaş bal ormanları sahasında yaptığı incelemenin ardından Bayramiç baraj gölünde yapılması planlanan Sarı Kız Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
10°
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11