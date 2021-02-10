Vali Aktaş, Ahmetçe köyünde incelemelerde bulundu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde incelemelerde bulundu.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ve Ahmetçe Köyü Muhtarı Süleyman Çelik’in de bulunduğu incelemelerde Vali İlhami Aktaş, muhtar Süleyman Çelik’ten köyün genel durumu ve sorunları hakkında bilgiler aldı.

Vatandaşların talep ve görüşleri hakkında muhtar Süleyman Çelik’ten bilgi alan Vali İlhami Aktaş, yetkililere sorun ve taleplerin çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.