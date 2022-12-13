Türkiye’nin Kanberra Yeni Büyükelçisi Ufuk Gezer’den, Vali İlhami Aktaş’a ziyaret

Türkiye’nin Kanberra Yeni Büyükelçisi Ufuk Gezer, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Türkiye’nin Kanberra Yeni Büyükelçisi Ufuk Gezer, Valilik Ziyaretçi Şeref Defterini imzaladı. Ardından Valilik makamına geçildi. Vali İlhami Aktaş, Türkiye’nin Kanberra Yeni Büyükelçisi Ufuk Gezer ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, Türkiye’nin Kanberra Yeni Büyükelçisi Ufuk Gezer’e ziyaretin anısına minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.