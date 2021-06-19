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Türkiye 2’ncisi güreşçi ödüllendirildi

Antalya’da gerçekleştirilen 11-13 yaş minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Mustafa Şeref Özgül, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal tarafından ödüllendirildi.

ÇANAKKALE 19.06.2021, 16:27
Türkiye 2’ncisi güreşçi ödüllendirildi

Antalya’da gerçekleştirilen 11-13 yaş minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Mustafa Şeref Özgül, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal tarafından ödüllendirildi.

Çan 23 Eylül Orta Okulu öğrencisi ve Çan Belediyesi Güreş Kulübü Sporcusu Mustafa Şeref Özgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, Gençlik Spor Müdürü Erhan Gerçek, Güreş Antrenörü Halil Pulat ve Babası Ümit Özgül ile birlikte Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal’ı makamında ziyaret etti. Antalya’da gerçekleştirilen 11-13 yaş minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında tüm rakiplerini yenip, Türkiye 2’ncisi olarak Çan’ı temsil eden sporcu Mustafa Şeref Özgül, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal tarafından ödüllendirildi.

Kaymakam Gürdal, babası Ümit Özgül’ü ve antrenörü Halil Pulat’ı da tebrik ederek. Kırkpınar Güreşlerinde tüm sporcularımıza başarılar diledi.
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