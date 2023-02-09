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Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen kadın hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE 09.02.2023, 20:12
Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen kadın hayatını kaybetti.

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde meydana gelen olayda, Gülpınar köyünden Çamkalabak köyüne seyir halinde olan Ayhan Ayanoğlu idaresindeki 17 PJ 233 plakalı traktörde bulunan Şadiye Ayanoğlu (35) seyir halindeki traktörden düştü. Hayatını kaybeden Şadiye Ayanoğlu’nun cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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