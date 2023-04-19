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Serdar Akinan Ayvacık’ta gözaltına alındı
GAZETECİ SERDAR AKİNAN SABAH SAATLERİNDE AYVACIK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE EVİNDEN GÖZALTINA ALINDI.
ÇANAKKALE 19.04.2023, 12:02
Gazeteci Serdar Akinan sabah saatlerinde Ayvacık’ta gözaltına alındı.
Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akinan, evinde yapılan aramanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Serdar Akinan, gözaltına alındığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. "Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum" diyen Akinan, gözaltı anına ilişkin video paylaştı.
Serdar Akinan’ın gözaltına alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.