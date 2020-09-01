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Sardalyanın kilosu 20 liraya düştü
ÇANAKKALE'NİN LAPSEKİ İLÇESİNDE YENİ BALIK AVI SEZONUN AÇILMASI İLE BİRLİKTE SARDALYE BALIĞININ KİLOSU BİR GÜNDE 40 LİRADAN 20 LİRAYA DÜŞTÜ.
ÇANAKKALE 01.09.2020, 11:35
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yeni balık avı sezonun açılması ile birlikte sardalye balığının kilosu bir günde 40 liradan 20 liraya düştü.
İlçede faaliyet gösteren Balıkçı Filiz Durmaz, av sezonun açılması ile birlikte vatandaşların gözünün etiket fiyatlarındaki düşüşte olduğunu belirtti. Balık bollaştıkça taleplerin yükseleceğini kaydeden Durmaz "İnşallah palamut ve lüferde bolluk olur. Tüm vatandaşlarımızın beklentisi bu yönde" dedi. Sardalye 20 liradan tezgahlardaki yerini alırken, palamut tane 15 lira, kolyoz 30 lira, barbun 100 liradan satışa sunuldu. Vatandaşların tercihini genellikle sardalye balığından yana kullanıldığı belirtildi.
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