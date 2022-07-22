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Paşaçayı köyünde 2 katlı ev yandı
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Paşaçayı köyünde iki katlı bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
ÇANAKKALE 22.07.2022, 14:09
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Paşaçayı köyünde iki katlı bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Küçük´e ait iki katlı evde gece geç saatlerde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Biga itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.