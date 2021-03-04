Osmanefendi Mahallesi ödeme noktası hizmete girdi

Çan Belediyesi, vatandaşların hizmet birimlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla Osmanefendi Mahallesi sakinlerinin yararlanabileceği ödeme noktasını hizmete açtı.

Geçtiğimiz aylarda Karşıyaka, Fatih ve Atatürk mahalleleri için ek hizmet noktası açan Çan Belediyesi, bu kez de Osmanefendi Mahallesi sakinlerinin belediyeye ait tüm ödeme işlemlerini yapmalarını kolaylaştıracak ödeme noktasını hizmete açtı. “Sosyal belediyecilik anlayışımız ile hemşehrilerimize derman olmaya devam edeceğiz” diyen Belediye Başkanı Bülent Öz, ödeme noktası açılışı esnasında belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan canlı yayında yaptığı konuşmada, “Vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı sağlamak ve her mahallede bir hizmet noktası oluşturma çabamız neticesinde bugün Osman Efendi mahallemizin ihtiyaç duyduğu Çan Belediyesi Ödeme Noktasını hemşehrilerimize sunmanın mutluluğu içindeyiz. Daha kolay, hızlı ve ulaşılabilirlik noktasında belediyemize ait tüm ücret ödemeleri için Osman Efendi mahallemiz sakinlerine rahatlık sağlayacak ödeme noktası hizmete başladı” dedi.