‘Oluşum’ seramik sergisi ziyarete açıldı

Seramik sanatçısı Arzu Doğan’ın çevrimiçi kişisel sergisi ‘Oluşum’ ziyarete açıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nde Öğr. Gör. olarak görev yapan Arzu Doğan’ın çevrimiçi kişisel sergisi ‘Oluşum’ 16 Ağustos’ta ziyarete açıldı.

İnternet üzerinden gezilebilen çevrimiçi sergi, açılışından itibaren büyük ilgi gördü. Doğan’ın 3. Kişisel sergisi olan, Çağdaş Seramik Sanatını konu aldığı tezinden çıkışlı eserlerin bulunduğu ‘Oluşum’ internet üzerinden 30 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.