Normalleşme sonrası Çan’da ilk nikah kıyıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kontrollü normalleşme döneminin ilk nikahı kıyıldı.

Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nikah törenlerinde de değişikliğe sebep oldu. Yüksek riskli bölgelerde 50 kişiyi ve 1 saat süreyi geçmemek kaydıyla nikah törenlerine izin verildi. Hakan Yavuz - Berivan Kader Alan çiftinin nikah töreni yeni normalleşme koşullarına uygun olarak Çan Belediyesi nikah salonunda kıyıldı.