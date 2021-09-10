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Müsilaj Komisyonu Başkanı Demir’den AK Parti’ye ziyaret

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan yardımcısı Mustafa Demir, Müsilaj komisyonu temasları sonrasında AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’yla birlikte İl Başkanlığını ziyaret etti.

ÇANAKKALE 10.09.2021, 14:28
Müsilaj Komisyonu Başkanı Demir’den AK Parti’ye ziyaret

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan yardımcısı Mustafa Demir, Müsilaj komisyonu temasları sonrasında AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’yla birlikte İl Başkanlığını ziyaret etti.


TBMM Müsilaj Komisyonu Başkanlığını yürüten Mustafa Demirin inceleme temaslarının ardından AK Parti Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret ederek, AK Parti İl Başkanı Naim Makası makamında ziyaret etti.


Milletvekili Demir daha sonra, AK Parti’li belediye başkanlarının toplantısında bir araya gelerek yerel yönetimlere dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.


AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas AK Parti’nin Çanakkale’de belediyecilik anlayışına değinerek, “İstanbul Milletvekilimiz ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Mustafa Demir, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu, Yerel Yönetimler Birim Başkanımız Ertuğrul Aydın ve Belediye Başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda yerel yönetimlere dair çalışma notlarımızı aldık. Vekillerimiz ile istişarelerde bulunduk. İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Demir ve Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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