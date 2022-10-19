Muhtarlardan Başkan Yılmaz’a ziyaret

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü çerçevesinde, Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Mehti Arıcı ve yönetim kurulu üyeleri, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ı ziyaret etti.

Lapseki ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Hükümet Konağı önünde düzenlenen programla kutlandı. Ardından Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Mehti Arıcı ve yönetim kurulu Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Necdet Çelik, Aynur Bozkurt ve Belediye Meclis Üyeleri hazır bulundu. Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Mehti Arıcı, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’a Muhtarlar Derneği olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Bende bir dönem muhtarlık yaptım. Muhtarlık nedir iyi bilirim. Muhtarlık gerçekten özel bir görev, devlet ile milletin arasındaki yerel yönetimdeki temel taşları. Köylerindeki, ilçe merkezindeki ve beldelerdeki muhtarlarımız hepsi yoğun çaba içerisindeler. Görev aldıkları yerlere hizmet götürmeye çalışıyorlar. Bizde Lapseki Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanlarında ve imkanlar ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz” dedi.