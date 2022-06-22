Minikler kep atarak mezun oldular

Biga Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Hamdi Gençoğlu, Atatürk Kültür Merkezi ve Eczacı Zübeyde Aydın Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde minikler kep atarak mezun oldu.

Kreşlerden mezun olan 102 öğrenci için Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve eşi Feride Erdoğan, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, kreş müdürleri ve öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın konuşmasının ardından mezun olan bir öğrenci bir alt gruptaki öğrenciye Türk bayrağını emanet etti. 102 öğrenci kep atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşarken, Başkan Erdoğan miniklerle beraber mezuniyet pastası keserek tüm öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Başkan Erdoğan: “Tüm kontenjanı yüzde yüz dolu olarak tamamladı”

Kreşlerin tam kapasite dolulukla, sağlık ve başarı içinde hizmet verdiğini söyleyen Başkan Erdoğan, “Bugün hep birlikte gurur, hüzün ve heyecan duygularını bir arada yaşıyoruz. Mezun ettiğimiz çocuklarımızın eğitim yuvalarımızdan ayrılışı onlara alışan herkesi hüzünlendirirken, bir birey olarak ilkokula adım atmaları yine herkes için ayrı bir heyecan ve gurur yaşatıyor. Güzel yavrularımızın cıvıl cıvıl sesleri ve mutluluğuyla şenlenerek bir yılı daha hep birlikte geride bıraktık. Atatürk Kültür Merkezi, Hamdi Gençoğlu ve Eczacı Zübeyde Aydın Kreş ve Gündüz Bakımevlerimiz sonuna geldiğimiz eğitim öğretim yılını tüm kontenjanı yüzde yüz dolu olarak tamamladı. Bugün 102 öğrencimizi mezun ediyoruz. Bu arada en büyük sevinçlerimizden biri de geçtiğimiz yıllarda hayatımızın her alanında büyük sıkıntılara neden olan Koronavirüs pandemisinden tamamen uzak bir yıl geçirmiş olmamızdır. Çocuklarımız yüz yüze, sağlık ve sıhhat içinde kazasız belasız bir eğitim öğretim yılı geçirdi. Allah bu güzel yıllarımızı daim etsin inşallah” dedi.