Liseli öğrenciler hem hızlı koşmak hem de hızlı bilmek için ter döktü

Biga ilçesindeki lise öğrencileri, hem hızlı koşmak hem de hızlı bilmek için kıyasıya mücadele etti.

Biga Kaymakamlığı tarafından hem bilgiye hem de performansa dayalı liseler arası ’Hızlı Koş Çabuk Bil’ bilgi yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Biga Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Kemal Yasin Yılmaz, öğrencilerin ilçenin belli noktalarına kurulan 12 istasyonda sorulan soruları doğru cevaplayıp en hızlı sürede 2 buçuk kilometrelik parkuru bitirmeye çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, 15 dakika 20 saniye ile bitiren İÇDAŞ Fen Lisesi birinci olurken, Doğa Koleji ikinci, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi üçüncü sırada tamamladığını dile getirdi.