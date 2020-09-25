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Lapseki’nin kurtuluşunun 98’nci yılı kutlandı
ÇANAKKALE’NİN LAPSEKİ İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 98'İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.
ÇANAKKALE 25.09.2020, 10:58
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleşen kutlamalar öncesi korona virüs (Covid-19) riskine karşı çeşitli önlemler alındı. Hükumet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk büstüne kaymakamlık, belediye başkanlığı ve garnizon komutanlığı adına çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz günün anlam ve önemine binaen kısa bir konuşma gerçekleştirdi. İlçe şehitliğinde devam eden etkinliklerde vatan uğruna canını veren askerlerin isimlerinin yer aldığı anıtlara kırmızı karanfil bırakıldı.
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