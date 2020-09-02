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Lapseki’de sahil yolu asfaltlama çalışmaları tamamlanıyor
ÇANAKKALE'NİN LAPSEKİ İLÇESİNE BAĞLI SULUCA-KEMİKLİALAN KÖYÜ SAHİL YOLU ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR.
ÇANAKKALE 02.09.2020, 13:58
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca-Kemiklialan köyü sahil yolu asfaltlama çalışmaları tamamlanıyor.
Üniversite öğrencileri ve köylüler tarafından yoğun olarak kullanılan yol boyunca yer yer bozulmalar meydana geldi. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın girişimleri sonucu başlatılan çalışmalarda toplamda 7 bin 200 metrelik güzergahta sıcak asfaltlama yapılıyor. Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya beraberinde İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, KHGB Başkan V. A.Şafak Kılıçaslan ile birlikte Kemiklialan, Suluca köyleri ve Lapseki MYO’nu ilçeye bağlayan yolda yapılan asfalt döküm çalışmalarını inceledi. Kaymakam Çelikkaya ilçe adına önemli bir yatırımın daha tamamlandığının altını çizdi.
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