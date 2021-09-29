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Lapseki’de öğrencilere korona aşısı olun çağrısı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde lise öğrencilerine korona virüse (COVİD-19) karşı aşı olunması çağrısında bulunuldu.

ÇANAKKALE 29.09.2021, 15:49
Lapseki’de öğrencilere korona aşısı olun çağrısı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde lise öğrencilerine korona virüse (COVİD-19) karşı aşı olunması çağrısında bulunuldu.

Lapseki Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ufuk İlter Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan eğitim-öğretime devam eden Hüseyin Akif Terzioglu Anadolu Lisesi ile İmam Hatip Anadolu Lisesinde okuyan öğrencilere yönelik korona virüs ile mücadele kapsamında eğitim programı düzenledi.

Okullardaki sınıflar tek tek gezilerek öğrencilerin neden COVİD-19 aşısı olmaları gerektiği, aşı randevusu nasıl alabilecekleri ve aşı sonrası beklenen yan etkiler konusunda yerinde bilgilendirme yapıldı. Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ufuk İlter Güney öğrencilerin sağduyulu hareket ederek mutlaka aşı yaptırmalarını istedi.

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