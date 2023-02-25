Lapseki’de kapalı pazaryeri açıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 12 bin 500 metrekare alanda 527 perona sahip kapalı pazar yeri hizmete açıldı.

Lapseki Belediyesi tarafından yaklaşık bir yıl önce ihalesi sonrası yer teslimi yapılan kapalı pazaryeri tamamlandı. Kapalı pazar yeri 12 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edildi. 10 bin 400 metre kapalı alanda 527 peron bulunuyor. Kapalı pazar yeri çatısına kurulacak güneş panelleriyle 1.2 megavat enerji üretimi sağlanacak. Elde edilen elektrik katı atık ve arıtma tesislerinin enerjisini karşılayacak. Kapalı pazar yerinde sebze, meyve, balıkçı ve giyim peronları yer alıyor. Kapalı pazar yeri çevre düzenlenmesinin tamamlanmasının ardından Lapseki halkı ve pazarcı esnafının hizmetine açıldı.

Kapalı pazar yerinde tezgah açan esnafa hayırlı işler dileyen ve pazara alışverişe gelen vatandaşlarla bir araya gelen Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Lapseki’nin önemli projelerinden biri olan kapalı pazar yerinin açılışını yaptık. Vatandaşlarımız ilk pazarını bugün burada kapalı pazar yerimizde yapıyor. Öncelikle hem pazar esnafımıza, hem Lapsekililere, hem de Lapseki’ye gelecek olan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten Lapseki’nin böyle bir yere ihtiyacı vardı. Şuanda ufak tefek eksiklikler, sıkıntılar olabilir ama bunlar zaman içerisinde elbette giderilecektir. Hem kapalı pazar yeri, hem de bütün etkinliklerin yapılabileceği, birçok programın yapılabileceği bir alan. 10 bin 400 metrekare kapalı alan, Lapseki büyüklüğündeki bir ilçe için yeterli bir yer. Karşılaştığım bütün vatandaşlar memnuniyetlerini belirtiyorlar. Gönül isterdi ki daha önce yapılsın. Ama bize nasip oldu. Tüm Lapseki’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kapalı pazar yerinde Salı ve Cumartesi günleri Lapseki’nin pazarlarının burada kurulacağını da belirten Başkan Eyüp Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün vatandaşlarımızın bunu bilmelerini isterim. Bugünler için ulaşımla ilgili ufak tefek sıkıntılar olabilir. Ama gelecek haftalarda bu problemler giderilecektir. Şehir içi minibüslerimiz 15 dakikada bir kapalı pazar yerine kalkıyor. Dalyan Mahallesi dahil Lapseki’nin her yerinden kapalı Pazar yerine 15 dakikada bir minibüs kalkıyor. Vatandaşlarımızda heyecanlı, Pazar yerimiz kalabalık. Elbette ki her geçen gün daha da kalabalıklaşacaktır. Kapalı Pazar yerindeki peronların 3’te 2’si satıldı. 3’te 1’i içinde çok yakın zamanda vatandaşlarımızın talebiyle ihalesi yapılacak. Bütün Pazar yeri satılmış olacak. Şuanda talep var. Tekrardan Lapseki halkına hayırlı ve uğurlu olsun.”