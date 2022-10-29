Lapseki’de fener alayı düzenlendi

Lapseki Belediyesi tarafından organize edilen ‘fener alayı yürüyüşü’ büyük bir katılım ile yapıldı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Kaymakam Emre Çelikkaya, Garnizon Komutanı Deniz Albay Ömer Karakaş, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, CHP İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç, vatandaşlar ile birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla çarşı meydanından sahilde 15 Temmuz şehitler parkına kadar yürüdü. Yürüyüşün sonundaki havai fişek gösterisini vatandaşlar ilgiyle izlediler.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Türk milleti ’Ya İstiklal, Ya Ölüm’ ilkesiyle eşi görülmemiş bir zafer kazanarak bu zaferi Cumhuriyetle taçlandırmıştır. Cumhuriyet her türlü imkansızlıklara rağmen büyük bir mücadele ve kahramanlık örneği ortaya konularak kurulmuştur. Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan Cumhuriyet’in ilanı Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı, tarihindeki en büyük zaferidir. Cumhuriyet, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet, geleceğimizin de en büyük güvencesidir” dedi.