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Lapseki’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlandı.

ÇANAKKALE 30.08.2021, 16:10
Lapseki’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlandı.

Tören, Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmaların yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

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