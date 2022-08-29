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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım’da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’na yönelik örnek sorular yayımlandı.
Lapseki Kaymakamı göreve başladı
Lapseki Kaymakamlığı’na atanan Emre Öztürk göreve başladı.
ÇANAKKALE 29.08.2022, 15:03
Lapseki Kaymakamlığı’na atanan Emre Öztürk göreve başladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Mardin Yeşilli Kaymakamlığı’ndan, Lapseki Kaymakamlığı’na atanan Emre Öztürk göreve başladı. Kaymakam Öztürk’ü hükümet konağı önünde daire müdürleri karşıladılar. Daha sonrasında Kaymakam Öztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik toplantı salonunda tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
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