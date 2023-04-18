Lapseki Belediyesi’nin Ramazan iftarları sürüyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala iftar programlarına devam ediyor.

Lapseki Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle Kadir Gecesinde kapalı pazaryerinde iftar verdi. İftar programına Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emrah Toprak, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve eşi Hacer Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Milletvekili Adayı Ayhan Gider, AK Parti ilçe Başkanı Namık Ergin ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin, Belediye Başkan Yardımcıları Aynur Bozkurt ve Necdet Çelik, belediye meclis üyeleri, İl ve ilçe daire amirleri, ilçe köy muhtarları, STK’lar katıldı. Kurulan iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ezan’ın okunmasıyla 5 bin kişi oruçlarını açtı.

İftar sonrasında Başkan Eyüp Yılmaz, "Ramazan etkinliklerimiz çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz iftarlarımızı bu akşam kapalı pazar yerimizde siz değerli vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Ramazan’ın maneviyatını ve bereketini paylaşmak, paylaştıkça çoğaltmak için; Gönül sofralarımıza misafir olan vatandaşlarımızın memnuniyet ve muhabbeti için teşekkür ediyorum. Sağlık, sıhhat, dayanışma içinde hep beraber aynı güzellikleri yaşamayı Allah’ım bizlere nasip etsin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, tuttuğumuz ibadetleri ve oruçları kabul eylesin inşallah" dedi.