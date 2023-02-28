Lapseki Belediyesi deprem bölgesine 14’üncü yardım aracını gönderdi

Lapseki Belediyesi Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından depremzedeler için deprem bölgesine 14’üncü yardım aracını gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Lapseki Belediyesi’nin deprem bölgesinde afetzedelere gönderilmek üzere başlattığı yardım kampanyası devam ediyor. Yardım kampanyası çerçevesinde hazırlanan 14’üncü yardım aracı Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere uğurlandı.

Lapseki Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklama da, “Belediyemiz tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında vatandaşlarımızın desteği ile un ve ekmek yüklü 14. aracımız, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’na gönderilmek üzere yola çıktı. Yardım kampanyamız devam ediyor. Erzak, Çadır, El Feneri, Jeneratör, Tüp, Elektrikli Isıtıcı, Katalitik Soba, Powerbank, Bay - Bayan Kişisel Hijyen malzemeleri ihtiyacı vardır. Yardımlarınızı Lapseki Belediyesi Yeni Hizmet Binamıza teslim edebilirsiniz” denildi.