Kurban Bayramı’nda Şehitler Abide’sine yoğun ilgi

Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda yer alan Şehitler Abidesi’nde Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı.

Çanakkale’de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda yer alan Şehitler Abidesi’nde bayram yoğunluğu yaşandı. Bayramda, Şehitler Abidesi’nde bulunan bayrak değişimine denk gelen vatandaşlar o anları da ilgiyle takip etti.