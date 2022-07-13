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Kurban Bayramı’nda Şehitler Abide’sine yoğun ilgi

Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda yer alan Şehitler Abidesi’nde Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı.

ÇANAKKALE 13.07.2022, 13:09
Kurban Bayramı’nda Şehitler Abide’sine yoğun ilgi

Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda yer alan Şehitler Abidesi’nde Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı.

Çanakkale’de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda yer alan Şehitler Abidesi’nde bayram yoğunluğu yaşandı. Bayramda, Şehitler Abidesi’nde bulunan bayrak değişimine denk gelen vatandaşlar o anları da ilgiyle takip etti.

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