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Köyünden 2,5 metre uzakta sağ olarak bulundu
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Ayşe Ok isimli kadın, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
ÇANAKKALE 11.12.2020, 13:04
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Ayşe Ok isimli kadın, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Ayvacık ilçesi Naldöken köyünde 09 Aralık Çarşamba günü saat 08.00 sularında evinden ayrılan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan Ayşe Ok’un yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İz Takip Köpeği Roka ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek yaşlı kadın için arama çalışması başlattı.Yapılan aramalar sonucunda Ayşe Ok, köyden yaklaşık 2,5 km uzaklıkta Karagöz mevkiinde ağaçlık alan içerisinde sağ olarak bulundu.
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