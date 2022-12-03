Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Başkan Yılmaz’ı ziyaret etti

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ı ziyaret etti.

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çanakkale’nin Lapseki ilçesine gelen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ı ziyaret etti. Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ı Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt, AK Parti ilçe Başkanı Namık Ergin, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri karşıladı.

Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’a, Lapseki ve Belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Eyüp Yılmaz, “1915 Çanakkale Köprüsü’yle ilçede her geçen gün değişim ve gelişimin yaşandığı artık çıplak gözle görünüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete açılmasının ardından ilçemize diğer illerden göç olduğunu da görmekteyiz. ‘Çanakkale’nin merkezi Lapseki olacak’ demiştik. İlçede hareketlilik devam ediyor” dedi.