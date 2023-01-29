Kırmızı ışıkta duramayan araç öndeki araçlara çarparak alev aldı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde ışıklarda duramayan araç öndeki araçlara çarparak alev aldı.

Kaza, Çan ilçesinde Tepeköy ışıklarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran 2 araca çarpan Ramazan K. yönetimindeki 17 SE 250 plakalı özel otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Çan Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kaza sonucu alkollü sürücü Ramazan K. hafif yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.