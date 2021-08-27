banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
Koca: Kırmızı il kalmadı
Koca: Kırmızı il kalmadı
Yabancıya satış yapan emlakçı artık dil bilmek zorunda!
Yabancıya satış yapan emlakçı artık dil bilmek zorunda!
Jandarma'da FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı
Jandarma'da FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

Kaymakam Gürdal beton yol çalışmalarını inceledi

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde yapımı devam eden beton yol çalışmaları incelendi.

ÇANAKKALE 27.08.2021, 14:02
Kaymakam Gürdal beton yol çalışmalarını inceledi

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde yapımı devam eden beton yol çalışmaları incelendi.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, 2021 yılı KÖYDES yatırım programı kapsamında Dereoba köyünde devam eden beton yol yapımı çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Gürdal, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra beton dökme aracı ile yapılan betonlama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve yapılan yol çalışmaları sayesinde halkın daha sağlıklı ulaşım imkanına kavuşacağı bilgisini verdi. İncelemeler sırasında Kaymakam Mustafa Gürdal’a yol yapımından sorumlu firma yetkilileri eşlik etti.

Yorumlar (0)
31°
açık