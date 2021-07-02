banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!

Kaymakam Göktaş’tan hayırlı olsun ziyareti

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Orman İşletme Müdürlüğü görevine başlayan Mehmet Akkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ÇANAKKALE 02.07.2021, 12:12
Kaymakam Göktaş’tan hayırlı olsun ziyareti

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Orman İşletme Müdürlüğü görevine başlayan Mehmet Akkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çan Orman İşletme Müdürlüğünde görev süresi dolan Mehmet Akkan, Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde yeni görevine başladı. Göreve başlayan Müdür Mehmet Akkan’a, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kaymakam Göktaş, Akkan’a yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar diledi.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493