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Kaymakam Göktaş yangınla mücadele tedbirlerini inceledi

Çanakkale’nin Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Kalkım Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek yangınla mücadele tedbirleri hakkında bilgi aldı.

ÇANAKKALE 12.08.2021, 17:26
Kaymakam Göktaş yangınla mücadele tedbirlerini inceledi

Çanakkale’nin Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Kalkım Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek yangınla mücadele tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Kalkım Orman İşletme Müdürü Akın Boran Yılmaz ile birlikte yangın ilk müdahale birimini ziyaret ederek, görev başındaki personele çalışmalarında kolaylık diledi. Ardından, Kazdağları Kalkım Kavsara Handere mevkiindeki yangın kulesini ziyaret ederek yapılan uygulamalar ve alınan tedbirler yerinde incelendi. Son olarak Kalkım Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Göktaş, Yenice İlçe Jandarma Komutanı Fatih Seçgin’den yapılan çalışmalar ve genel durum hakkında bilgi aldı.
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