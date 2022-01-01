Kaymakam Göktaş görev başındaki personeli yalnız bırakmadı

Çanakkale’nin Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, yeni yılın ilk saatlerinde mesai yapan personeli yalnız bırakmadı.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, yeni yıla huzur, mutluluk ve güven içerisinde girmesi için görevi başında olan hastane, jandarma ve polis ekiplerini görevi başında ziyaret etti. Kaymakam Göktaş, görev başındaki tüm personele çikolata ikram ederek, iyi yıllar dileklerinde bulundu.