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Kaymakam Çelikkaya Kocabaşlar Termal Tesis alanını ziyaret etti

Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya Kocabaşlar köyü Ilıca mevkiinde inşaat çalışmaları devam eden termal tesis alanını ziyaret etti.

ÇANAKKALE 12.08.2021, 15:52
Kaymakam Çelikkaya Kocabaşlar Termal Tesis alanını ziyaret etti

Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya Kocabaşlar köyü Ilıca mevkiinde inşaat çalışmaları devam eden termal tesis alanını ziyaret etti.

Termal tesis havuzları ve diğer birimlerindeki yürütülen çalışmaları yakından inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Çelikkaya proje hakkında verdiği bilgide, “Lapseki Geleceğine Koşuyor adı altında yapım çalışmaları devam eden proje tamamlandığında; ilçenin termal turizmde marka olma yolunda ilerlemesini sağlayacak, dört mevsim sürdürülebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm altyapısını güçlendirecek, yeni istihdam alanlarına olanak sağlayacak, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunacak ve bölgemizdeki doğal zenginlikleri ortaya çıkaracaktır” dedi.

Kaymakam Dr. Fatih Çelikkaya’ya; İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan ile İlçe Özel İdare Müdürü Özgür Sürer eşlik etti.
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