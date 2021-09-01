banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde
Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde

Kaymakam Can’dan Başkan Erdoğan’a veda ziyareti

Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a veda ziyaretinde bulundu.

ÇANAKKALE 01.09.2021, 14:03
Kaymakam Can’dan Başkan Erdoğan’a veda ziyareti

Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Akçakoca Kaymakamı olarak atanan Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Biga Belediye Başkan Yardımcıları Sıtkı Keçeci ve Nazım Hikmet Keskiner de eşlik etti.

Kaymakam Can ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Erdoğan, Kaymakam Can’a kendileriyle çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip Biga’ya yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Biga’da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve ilçeden 4 yıllık çalışma süresince edindiği güzel anılarla ayrıldığını belirten Kaymakam Can, her zaman iş birliği ve destek içinde çalıştıkları Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Başkan Erdoğan, Kaymakam Can’a hediye takdim etti.

Yorumlar (0)
31°
açık