Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarında 5’inci gün

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesinde balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kaybolan ve hala bulunamayan Osman Boran’ın ailesini ziyaret etti.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü altı mevkiinde balık avlamak için lastik botla denize açılan Osman Boran, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışması beşinci gününde devam ediyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kayıp Osman Boran’ın ailesi ile bir süre görüşerek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Aktaş yaptığı açıklamada, "Kaybolan vatandaşımızı bir an önce sağ salim bulmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Arama çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgede de incelemelerde bulunan Vali Aktaş, arama kurtarma ekipleri ile olay yerinde görüşerek arama çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Vali İlhami Aktaş’a Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Eren Arslantaş, İlçe Emniyet Müdür V. Mustafa Koç ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Yakın eşlik etti.