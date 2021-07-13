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Kaybolan 55 koyun, drone ile buldu

Çanakkale’de küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada kaybeden çobanın imdadına jandarma ekipleri yetişti. 55 tane koyun drone ile tespit edilip sahibine teslim edildi.

ÇANAKKALE 13.07.2021, 13:46
Kaybolan 55 koyun, drone ile buldu
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Çanakkale’de küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada kaybeden çobanın imdadına jandarma ekipleri yetişti. 55 tane koyun drone ile tespit edilip sahibine teslim edildi.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Demirtepe köyü Doğanarslan mevkiinde havaların sıcak olması sebebiyle gece saatlerinde hayvanlarını otlatan S.D., ahıra geldiğinde koyunların bir kısmının olmadığını fark etti. Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile bölgede yaptığı arama sonucu, kaybolan koyunlar bulundu. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
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