Karabiga’da ‘dumansız yangın’ ile mücadele
ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİGA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KARABİGA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE HAVALARIN ISINMASIYLA BİRLİKTE ORMANLIK ALANLARDA, ‘DUMANSIZ YANGIN’ OLARAK BİLİNEN KABUK BÖCEKLERİNE KARŞI MÜCADELE BAŞLADI.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Biga Orman İşletme Müdürlüğü Karabiga Orman İşletme Şefliğinde havaların ısınmasıyla birlikte ormanlık alanlarda, ‘dumansız yangın’ olarak bilinen kabuk böceklerine karşı mücadele başladı.
Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Müdür Yardımcısı Eray Maden ve Karabiga Orman İşletme Şefi Berk Bağırgan arazide yapmış olduğu incelemeler neticesinde sahada Orthotomicus erosus (Akdeniz Çam Kabuk Böceği) ve Tomicus destruens (Akdeniz Orman Bahçıvanı) tespit edilerek çalışmalara başlandı.
Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Erdal Güngör eşliğinde tespit edilen gerekli mücadele yöntemleri ile birlikte çalışmalar başladı. Mekanik mücadele kapsamında tuzak odunları belirlenen yerlere konularak, biyoteknik mücadele ile feromon tuzakları asılmış ve biyolojik mücadele ile de kabuk böceği yırtıcısı olarak 2 bin adet Thanasimus formicarius sahalara bırakılıp, mücadeleye hız kazandırıldı.
Sahada feromon tuzakları ve tuzak odunları yeterli miktarda hazırlanarak haftalık kontrolleri yapılarak, ormanlara en az yangınlar kadar zarar veren kabuk böcekleriyle mücadelede çalışmalar aralıksız sürüyor.
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