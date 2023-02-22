Karabiga Özel Bakım Merkezi kapılarını açıyor

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Beldesinde, Karabiga Özel Bakım Merkezi önümüzdeki günlerde hizmet vermek üzere kapılarını açacak.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, engelli bireylere yönelik bakım merkezini Karabiga’ya kazandırıyor. Karabiga Özel Bakım Merkezi önümüzdeki günlerde engelli bireylere hizmet vermek üzere kapılarını açacak. Merkezin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca açılış izni onaylandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca açılış izni onaylanan, Karabiga Özel Bakım Merkezimiz önümüzdeki günlerde engelli bireylere hizmet vermek üzere kapılarını açacak. Bu süreçte bizlere destek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık’a, AK Parti Grup Başkan Vekili Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan’a, Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu’na, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara halkımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.