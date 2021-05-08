banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek
'Influencer'lar' artık bu kurallara uymak zorundalar
'Influencer'lar' artık bu kurallara uymak zorundalar

Jandarma ekiplerinden çocuklara boyama kitabı

Çanakkale’de jandarma ekipleri çocukları sevindirdi.

ÇANAKKALE 08.05.2021, 11:44
Jandarma ekiplerinden çocuklara boyama kitabı

Çanakkale’de jandarma ekipleri çocukları sevindirdi.

Çan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler trafik haftası sebebiyle çocukları trafik konusunda bilinçlendirmek amaçlı boyama kitabı hediye ettiler. İlçe Jandarma Trafik Ekipleri, tam kapanma süreci kapsamındaki denetimlerin yanı sıra köylerdeki çocuklara boyama kitabı hediye ederek, günlük hayatta sıklıkla kullanılan trafik kurallarını anlattılar.
Yorumlar (0)
21°
hafif yağmur