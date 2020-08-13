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İzmarite niyet, vatosa kısmet
ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA, BALIK TUTAN BİR KİŞİNİN OLTASINA VATOS CİNSİ KÖPEK BALIĞI TAKILDI.
ÇANAKKALE 13.08.2020, 16:34
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Çanakkale Boğazı’nda, balık tutan bir kişinin oltasına vatos cinsi köpek balığı takıldı.
Olay bugün 16.00 sıralarında Çanakkale Deniz Müzesi’nin yanında bulunan bir çay bahçesi önünde meydana geldi. Denize sıfır olan çay bahçesi önüne gelen bir amatör balıkçı oltasını çıkararak balık tutmaya başladı. Bir süredir burada bekleyen kişinin oltasına vatos cinsi köpek balığı takıldı. İlk önce tedirgin olan vatandaş, şaşkınlığını attıktan sonra köpek balığını oltadan kurtararak tekrar Çanakkale Boğazı’nın serin sularına bıraktı.
Genellikle; izmarit, istavrit gibi balık cinslerinin çıktığı bölgede olta ile tutulan köpek balığını gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
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