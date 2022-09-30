İtfaiye personeli ile bir araya geldiler

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu ile Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İtfaiye teşkilatının 308’inci kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası çerçevesinde itfaiye personeli ile bir araya geldi.

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İtfaiye Teşkilatı’nın 308’inci kuruluş yıldönümü ve itfaiye haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası’nda düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

İtfaiye personeli ile birlikte kahvaltı yapan Başkan Erdoğan, “25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası ve köklü teşkilatımızın 308’inci kuruluş yıldönümünü gönülden kutluyorum. Bu vesileyle güzel bir Biga sabahında güne Kaymakamımız Erdinç Dolu ile birlikte şehrimizin kahramanları, zor gün dostlarımız, İtfaiye Müdürlüğü personellerimizin kahvaltı sofrasına misafir olarak başladık. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla canları pahasına çalışan, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla mücadele eden kıymetli ateş savaşçılarımızın İtfaiye Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Kutsal bir mesleği icra eden, canımızı korumak ve kurtarmak için canını ortaya koyan tüm arkadaşlarımıza kazasız, belasız hayırlı işler diliyorum” diye konuştu.

Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli ise, Biga İtfaiyesinin halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat özveriyle çalıştıklarını belirterek, ziyaret ve kutlama programı için teşekkür etti.

Kaymakam Dolu ve Başkan Erdoğan’ın çiçek takdiminde bulunduğu kutlama programı ‘Türk İtfaiyecisinin Duası’ ile sona erdi.