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İskenderoğlu kapya biber hasadına katıldı

İSKENDEROĞLU YENİCE’DE KAPYA BİBER HASADINA KATILDI

ÇANAKKALE 28.08.2020, 12:32
İskenderoğlu kapya biber hasadına katıldı

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan yardımcısı Jülide İskenderoğlu, merkeze bağlı Çıplak köyünde kapya biber hasadına katıldı.

Milletvekili İskenderoğlu, Tarım İl Müdürü Erdem Karadağ, Ticaret İl Müdürü Hakan Tunceli, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, İl Genel Meclis Üyeleri Tülay Ömercioğlu ve Şener Akçay ile birlikte, Çıplak Köyünde kapya biber hasadına katıldı. Çıplak köyü Muhtarı Ufuk Göçoğlu ve vatandaşlarla birlikte yapılan hasatta renkli görüntüler ortaya çıktı. Hasat öncesi bilgiler veren Muhtar Ufuk Göçoğlu, “Salçadan sosa, közlemeden kurutmaya, toz ve pul biberden baharat yapımına, turşuya varana kadar birçok alanda kullanılan, giderek kullanım alanı artan kapya (salçalık) biber, Çanakkale bitkisel üretiminin baş aktörlerinden olan vazgeçilmez bir üründür. 2019 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde üretilen salçalık biberin yüzde 19’u Çanakkale’de üretilmekte olup üretim miktarı bakımından ülkemizdeki 1. sıradaki ildir. Köyümüzde bu yıl yaklaşık 200 dekarlık bir alanda kapya biber üretildi” dedi.

Çanakkale’nin bir çok üründe olduğu gibi kapya biberde de önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Çanakkale, iklimi, coğrafî mevkii, ekolojisi, denizi kucaklayan bereketli toprakları, 115 farklı ürünün üretilebildiği ve bu ürünlerden 45 tanesinin de üretim miktarı bakımından ülke üretiminde ilk on sırada yer aldığı, Türkiye Tarım ve Hayvancılığının lokomotif şehirlerinden birisi. 2019 yılı TÜİK verilerine göre ülkemizde 1 milyon 234 bin ton salçalık biber üretilmiş, bunun 235 bin tonunu tek başına Çanakkale üretmiştir. İlimizde 2019 yılı 5 milyar 250 milyon TL olan bitkisel üretim gelirlerinin yüzde 9’u kapya biberden elde edilmiştir” dedi.

Ezine Gıda İhtisas OSB’nin de devreye girmesiyle talebin daha da artacağını söyleyen İskenderoğlu, “Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin devreye girmesiyle bu ürüne yoğun miktarda bir talep olacak ve ilimizde üretim miktarı 350-400 bin ton civarına çıkacak. Ayrıca alım fiyatlarında yüzde 25-40 arasında artış olmasını, Merkez ilçe, Ezine, Bayramiç olmak üzere ilimizin tüm ilçelerinde yetiştiriciliğin artacağını öngörüyoruz. Kapya biber yetiştiriciliğinin diğer bir önemi de 1 dekar kapya biber üretimi için 95 saat işgücüne ihtiyaç duyulmakta. Bu da ilimizde bu sektörde 6 milyon saat işgücünün çalışması demektir. Bu ürünün işlendiği sanayi alanında çalışan işgücünü de düşünürsek bir çok kişiye ekmek kapısı olduğunu görmekteyiz. Sadece tek kalem ürün üzerinden yapılan bu hesabı, Çanakkalemizin diğer değerlerine de uyguladığımızda, Ezine Gıda İhtisas OSB’nin ne kadar önemli daha net ortaya çıkıyor. Bundan sonra, verdiğimiz emeğin karşılığını fazlasıyla alacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İskenderoğlu ve beraberindekiler, kapya biber hasadına yardımcı oldu.

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