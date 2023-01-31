Hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Gelibolu’da yakalandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde hakkında 8 ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama emri olan ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. polis tarafından yakalandı. Şüpheli İ.G. Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, UYAP sorgusunda İ.G. isimli şahsın Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/229 Karar Nolu, Ürgüp Sulh Ceza Hakimliğinin 2023/3 Karar Nolu, Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/356 Karar Nolu, Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/5916 Karar Nolu, Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/4133 Karar Nolu, Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/625 Karar Nolu, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/598 Karar Nolu ve Isparta Yerel İlamat Masasının 2022/10-5173 Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçlarından toplamda 8 ayrı suçtan yakalama emri olduğunu tespit etti. Hakkında adli işlem başlatılan ve 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.G. işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.