Gümüşçay’a ilk doğalgaz verildi
ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNE BAĞLI GÜMÜŞÇAY BELDESİNE İLK DOĞALGAZ VERİLDİ.
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesine ilk doğalgaz verildi.
Belde sakinlerinden Kamil Akar’ın evinde AKSA yetkilileri tarafından doğalgaz açma sözleşmesi imzalanarak ev sahibine teslim edildi. Törene, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AKSA Doğalgaz yetkilileri, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Belde teşkilatları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Başkan Adnan Pastırmacı yaptığı konuşmada; “Kısıtlı imkanlarımızla yıllarca çok uğraşarak ve büyük mücadele vererek doğalgazı beldemize getirmeyi başardık ve dağıtımı yapılarak, bugün ilk ocağı ateşledik. Doğalgazın gelmesinde büyük emekleri olan Grup Başkan Vekilimiz ve AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan’ a, Çanakkale AK Parti Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.
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