Gökçeada’da 6 bin 410 aşılı fidan toprakla buluşturulmak üzere üreticilere dağıtıldı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, ’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ ve ’Gökçeada-Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve iskan’ projeleri çerçevesinde yürütülen Damla Sakızı, Karadut, Aronya üretiminin yaygınlaştırılması projeleri için temin edilen 6 bin 410 aşılı fidanlar toprakla buluşturulmak üzere üreticilere dağıtıldı.

Fidan dağıtım törenine, Gökçeada Kaymakamı Dr. Serhat Doğan, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım, Gökçeada ilçe Tarım ve Orman Müdürü Sadık Köse, Teknik personel ve üreticiler katıldı. Fidan dağıtım töreninde, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen; 2 bin 110 adet damla sakızı fidanı 42 dekar alana dikilmek üzere üreticilere verildi. 2021 yılındaki dağıtılan sakız ağacı fidanları ile birlikte Gökçeada’daki sakız ağacı sayısı 3 bin 600’e yükseldi.

Ayrıca, Gökçeada’da uzun yıllardır dağınık ağaçlar şeklinde yetişmekte olan Urmu çeşidi Karadutların yetiştiricilik alanlarını genişletmek, dondurma ve pasta sanayisine hammadde oluşturmak amacıyla ilkbahar döneminde Gökçeada’dan aşı kalemi alınarak elde edilen 1500 adet Urmu Karadutu 45 üreticiye, bunun yanında 2 bin 800 adet aronya fidanı 7 üreticiye; toprakla buluşturulmak üzere teslim edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 2 bin 110 damla sakızı, bin 500 karadut, 300 kestane ve 2 bin 500 aronya olmak üzere toplamda 6 bin 410 ağacın Gökçeada’da toprakla buluştuğunu söyledi. Gökçeada’da damla sakızı üretim merkezi haline getirmek için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Deniz turizminin gözdesi, ülkemizin en büyük adası Gökçeada’mızda, özellikle ‘Ada Rüzgarında Lezzetli Damla Sakızı’ projesi için çalışmalar devam ediyor. İl ve İlçe tarım müdürlüklerimiz önemli projeler ortaya koyuyor. Son olarak 2 bin 110 damla sakızı olmak üzere, 6 bin 410 ağacın dağıtımı İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. 106 üreticimize ulaştırdığımız fidanlarla 142 dekar alanda tarımsal üretim yapılacak. Üreticimiz kazanacak, Gökçeada’mız kazanacak, Çanakkale’miz kazanacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.