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Gökçeada’da 105 litre kaçak içki ele geçirildi

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KONTROLLERDE 105 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.

ÇANAKKALE 20.10.2020, 17:06
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Gökçeada’da 105 litre kaçak içki ele geçirildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde 105 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Kuzulimanı Feribot İskelesi’nde yapılan kontrollerde şüphelendikleri bir aracı durduran jandarma ekipleri, araç içerisinde yaptıkları aramada bandrolsüz ve amblemsiz cam şişelerin içerisinde toplam 105 litre kaçak şarap ele geçirdi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kaçak içkilere el konulurken, gözaltına alınan 3 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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