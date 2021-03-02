Son Dakika
Geyikli’de uyuşturucu operasyonu
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde jandarma tarafından uyuşturucu ele geçirildi.
ÇANAKKALE 02.03.2021, 15:58
1
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde jandarma tarafından uyuşturucu ele geçirildi.
Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde durdurulan bir araç içerisinde M.K. isimli şahısın üzerinde yapılan aramada 14 gram esrarele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.