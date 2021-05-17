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Geyikli’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
ÇANAKKALE 17.05.2021, 15:31
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen araştırmalar neticesinde; 14 Mayıs Cuma günü Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 7 gram toz esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.Operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de idari işlem yapıldı.